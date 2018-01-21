Обвиняемый в США в мошенничестве россиянин попросил убежища в Греции

Обвиняемый в США в отмывании нескольких миллиардов долларов гражданин России Александр Винник просит власти Греции предоставить ему политическое убежище. Об этом заявил адвокат россиянина Илиас Спирлиадис.

Сам Винник в настоящее время находится в Греции. Городской суд Салоников в октябре 2017 года принял решение о его экстрадиции в США. Верховный суд Греции подтвердил это решение в декабре.

«Заявление подано. Мы считаем, что если он будет выдан США, то там к нему не будут обращаться по европейским стандартам, не исключаем даже применения к нему пыток. Кроме того, он эксперт в области блокчейна, а эта информация интересует власти США, что делает его дело еще и политическим», — приводит «Интерфакс» слова адвоката Винника.

Как передает агентство, юрист отметил, что пока заявление Винника о предоставлении политического убежища не будет рассмотрено всеми ответственными инстанциями, его не смогут выслать в США.

Как сообщал портал iz.ru, Винник был арестован 25 июля в гостинице на полуострове Халкидики. Полиция считает, что 38-летний россиянин руководит преступной организацией, которая управляет биткоин-биржей BTC-e.

В Америке ему предъявили обвинения в легализации доходов от преступной деятельности с помощью обмена криптовалют, отмывании $4 млрд. В то же время экстрадиции Винника добивается и российская Генпрокуратура.