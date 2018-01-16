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Россиянин Винник обжалует в ЕСПЧ решение о его выдаче в США

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Фото: TASS/ZUMA/Nicolas Economou
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Защита россиянина Александра Винника в течение десяти дней обжалует в Европейском суде по правам человека решение греческого суда о его выдаче в США.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Тимофея Мусатова, заявление в ЕСПЧ готовилось с рекомендациями специалистов самого высокого уровня из международного юридического сообщества, которые полагают, что шансы высоки.

4 октября суд в Греции удовлетворил запрос о выдаче Винника США. Решение не вступило в силу, так как было обжаловано. Позже суд греческого города Салоники удовлетворил запрос российской Генпрокуратуры об экстрадиции.

Окончательное решение об экстрадиции россиянина в одну из стран вынесет министр юстиции Греции.

Винник был арестован 25 июля в гостинице на полуострове Халкидики. В полиции полагают, что 38-летний россиянин руководит преступной организацией, которая управляет биткоин-биржей BTC-e. В России его обвиняют в мошенничестве на сумму 667 тыс. рублей.

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