Россиянин Винник обжалует в ЕСПЧ решение о его выдаче в США

Защита россиянина Александра Винника в течение десяти дней обжалует в Европейском суде по правам человека решение греческого суда о его выдаче в США.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Тимофея Мусатова, заявление в ЕСПЧ готовилось с рекомендациями специалистов самого высокого уровня из международного юридического сообщества, которые полагают, что шансы высоки.

4 октября суд в Греции удовлетворил запрос о выдаче Винника США. Решение не вступило в силу, так как было обжаловано. Позже суд греческого города Салоники удовлетворил запрос российской Генпрокуратуры об экстрадиции.

Окончательное решение об экстрадиции россиянина в одну из стран вынесет министр юстиции Греции.

Винник был арестован 25 июля в гостинице на полуострове Халкидики. В полиции полагают, что 38-летний россиянин руководит преступной организацией, которая управляет биткоин-биржей BTC-e. В России его обвиняют в мошенничестве на сумму 667 тыс. рублей.