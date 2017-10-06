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МИД РФ: решение Греции выдать Винника США нарушает международное право

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия считает, что решение греческого суда экстрадировать в США россиянина Александра Винника нарушает нормы международного права. Об этом говорится в сообщении МИД России

«Считаем такой вердикт несправедливым, нарушающим основные положения международного права», — сказано в сообщении. 

Министерство напоминает, что Генпрокуратура РФ первой направила в суд города Салоники запрос о выдаче Винника. Согласно общепринятым нормам, этот запрос имеет приоритет, указывает ведомство.

«Такой вердикт вызывает тем большее удивление в контексте существующей между Россией и Грецией дружественной атмосферы взаимоотношений. Исходим из того, что указанное судебное решение не является окончательным», — сказано в сообщении.  

По словам представителя МИДа, решение будут обжаловать адвокаты россиянина в Верховном суде Греции.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 4 октября, суд греческого города Салоники удовлетворил запрос американских властей на выдачу гражданина РФ Александра Винника, который, по мнению полиции, руководит преступной организацией, управляющей биткоин-биржей BTC-e.

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