МИД РФ: решение Греции выдать Винника США нарушает международное право

Россия считает, что решение греческого суда экстрадировать в США россиянина Александра Винника нарушает нормы международного права. Об этом говорится в сообщении МИД России.

«Считаем такой вердикт несправедливым, нарушающим основные положения международного права», — сказано в сообщении.

Министерство напоминает, что Генпрокуратура РФ первой направила в суд города Салоники запрос о выдаче Винника. Согласно общепринятым нормам, этот запрос имеет приоритет, указывает ведомство.

«Такой вердикт вызывает тем большее удивление в контексте существующей между Россией и Грецией дружественной атмосферы взаимоотношений. Исходим из того, что указанное судебное решение не является окончательным», — сказано в сообщении.

По словам представителя МИДа, решение будут обжаловать адвокаты россиянина в Верховном суде Греции.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 4 октября, суд греческого города Салоники удовлетворил запрос американских властей на выдачу гражданина РФ Александра Винника, который, по мнению полиции, руководит преступной организацией, управляющей биткоин-биржей BTC-e.