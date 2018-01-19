Житель Благовещенска лишился крупной суммы денег из-за мошенников

Крупной суммы денег из-за мошенника при покупке автомобиля лишился житель Благовещенска, сообщила пресс-служба Управления МВД России по Амурской области.

Местный 31-летний житель решил приобрести автомобиль. Для этого он нашел объявление на сайте продаж и позвонил по указанному номеру. Мужчина быстро договорился с продавцом о сделке, а также о том, чтобы перевести оплату за машину на банковский счет, сообщает Asn24.ru.

В результате потерпевший отправил злоумышленнику 350 тыс. рублей. Получив деньги, мошенник перестал выходить на связь с покупателем. Через некоторое время после безуспешных попыток дозвониться до продавца, мужчина обратился в полицию. На данный момент поиски подозреваемого продолжаются.