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Агрохолдинг в Курской области незаконно получил 20 млн субсидий

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В Курской области топ-менеджеры АО «Агропромышленный альянс «Юг» подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что они незаконно оформили выплату субсидий на сумму более 20 млн рублей.

В 2010 году компания заключила с банком целевой инвестиционный договор с целью строительства и реконструкции свиноводческого комплекса и комбикормового комплекса с зернохранилищем. Об этом сообщает ИА «Абирег». Один из руководителей холдинга скрыл от властей информацию о наличии налоговой задолженности в первом полугодии 2017 года. На основании подложных документов «Юг» незаконно получил возмещение части процентной ставки. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее портал iz.ru сообщал, что житель Башкирии обманом получил от Минсельхоза почти 1 млн рублей. С 2013 по 2015 год он предоставлял документы в Министерство сельского хозяйства с ложными сведениями о засеве от 400 до 900 га земли и сборе урожая. 

Напомним, правительство РФ выделило 3,9 млрд рублей крестьянам и фермерам. Средства на 2016 год были распределены между 79 российскими субъектами на гранты для создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства. 

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