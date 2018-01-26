Прямой эфир

Мужчину ограбили на 138 млн рублей в московском обменнике

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестные похитили у мужчины в Москве более 138 млн рублей под видом обмена на валюту, сообщает столичный главк МВД.

Инцидент произошел еще в декабре 2017 года, указывает ТАСС.

В обменном пункте на Верхней Радищевской улице, дом 13, пострадавший хотел поменять российские рубли на евро. Аферисты, действуя по предварительному сговору, получили от мужчины 138,6 млн рублей и передали ему взамен €4 тыс. и муляж, имитирующий денежную сумму €1,996 млн.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

Ранее портал iz.ru сообщал, что жену Сергея Бодрова – младшего обокрали на полмиллиона рублей. Ей позвонил мужчина, который представился сотрудником кредитной организации, где у нее хранились деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Главу секты «бога Кузи» задержали за хищение 215 млн рублей
Глава ГИБДД Кировской области обвиняется в крупном мошенничестве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017