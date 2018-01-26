Мужчину ограбили на 138 млн рублей в московском обменнике

Неизвестные похитили у мужчины в Москве более 138 млн рублей под видом обмена на валюту, сообщает столичный главк МВД.

Инцидент произошел еще в декабре 2017 года, указывает ТАСС.

В обменном пункте на Верхней Радищевской улице, дом 13, пострадавший хотел поменять российские рубли на евро. Аферисты, действуя по предварительному сговору, получили от мужчины 138,6 млн рублей и передали ему взамен €4 тыс. и муляж, имитирующий денежную сумму €1,996 млн.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

Ранее портал iz.ru сообщал, что жену Сергея Бодрова – младшего обокрали на полмиллиона рублей. Ей позвонил мужчина, который представился сотрудником кредитной организации, где у нее хранились деньги.