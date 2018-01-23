Глава ГИБДД Кировской области обвиняется в крупном мошенничестве

В Кировской области задержан главный дорожный инспектор региона. Александра Плотникова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, участии в преступном сообществе и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Плотников покупал грузовики второго экокласса. А продавал машины уже по цене четвертой категории. Реализовать удалось 300 грузовиков. Ущерб государству оценивается в 800 млн рублей.

В ближайшее время будет избрана мера пресечения. Следователями СК уже проведены обыски по месту работы подозреваемого и изьята необходимая документация.

Ранее заключили под стражу еще нескольких подозреваемых. Сообщниками руководителя ГИБДД, по версии следствия, являлись два бизнесмена.