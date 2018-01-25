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Главу секты «бога Кузи» задержали за хищение 215 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Фактический руководитель тоталитарной секты «бога Кузи» Юрий Цукерман задержан в Подмосковье, его подозревают в хищении 215 млн рублей вещественных доказательств по делу секты. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на осведомленный источник в правоохранительных органах.

Ранее судимый Цукерман также являлся основным бенефициаром секты.

Сейчас аферисту грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество в особо крупном размере.

Сама секта образовалась в 2007 году. Андрей Попов провозгласил себя владыкой Романом — «богом Кузей». Он и его соучастники под предлогом проведения религиозных обрядов, приобретения религиозной атрибутики и строительства храма похищали деньги. Кроме того, они причиняли вред здоровью своим адептам за неповиновение. Например, наносили от 100 до 1,2 тыс. ударов «плеткой, резиновым тапком, кожаным ремнем и руками».

Членов организации задержали в 2015 году. При обысках у них обнаружили 43 млн рублей и более $100 тыс., а также специфическую литературу и экзотических животных, содержащихся в ненадлежащих условиях. Были возбуждены два уголовных дела, в частности по статье «Мошенничество».

В 2016 году Цукерман сделал фальшивые документы, на основании которых суд взыскал в его пользу 215 млн рублей, хранившиеся у следователей. Часть суммы удалось заблокировать, а афериста объявили в федеральный розыск.

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