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Жену Сергея Бодрова – младшего обокрали на 0,5 млн рублей

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Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
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Мошенники украли более 500 тыс. рублей с банковского счета супруги Сергея Бодрова – младшего — Светланы Бодровой, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником кредитной организации, где у нее хранились деньги. Под предлогом того, что в банке якобы проходит реструктуризация, попросил назвать реквизиты ее карты, с которой позже пропали денежные средства.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее портал iz.ru предупредил, что аферисты придумали новую схему отъема денег у населения. Используя виртуальные АТС, мошенники обзванивают клиентов банков с номеров кредитных организаций и выведывают логины и пароли карт. Ущерб от махинации превысил 30 млн рублей, а пострадавших — уже тысячи.

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