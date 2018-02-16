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Долги россиян очистят от искажений в кредитной истории

Банки обяжут рассчитывать совокупный долг заемщиков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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По требованию ЦБ банки должны определиться с вариантом расчета совокупной долговой нагрузки (DTI) заемщиков. Результаты проведенного «Известиями» опроса топ-100 кредитных организаций демонстрируют, что большинство банкиров выступают за самостоятельный расчет показателя. Это, по мнению экспертов, минимизирует риски искажения информации, что в совокупности приведет к улучшению качества кредитных портфелей банков.  

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Как сообщили «Известиям» в ЦБ, механизм расчета совокупного долга заемщиков должен заработать в этом году, а проект нормативного акта по расчету DTI для публичных обсуждений будет опубликован в I квартале. «Известия» опросили топ-100 кредитных организаций с целью выяснить, какую схему определения DTI они поддерживают.

В Сбербанке склоняются к варианту самостоятельного расчета долговой нагрузки на основании данных бюро кредитных историй. В пресс-службе кредитной организации отметили, что одно из преимуществ такой схемы — высокая скорость получения информации. Заявки заемщиков будут рассматриваться быстрее, что положительно скажется на кредитовании. С вариантом Сбербанка согласны «Ак Барс», Бинбанк, «Зенит», Локо-банк, Росгосстрах-банк и СМП-банк. 

— Вариант, предложенный Сбербанком, минимизирует риск искажения информации, — уверен начальник отдела скоринговых моделей и информационных источников данных Бинбанка Дмитрий Герасимов. — Кредитные организации склонны больше доверять собственным алгоритмам, а не получать данные из «черного ящика». Банк агрегирует информацию из разных бюро, сам удаляет дубликаты и рассчитывает поведенческие метрики клиента.

В этом случае не потребуется создавать новую инфраструктуру для обработки данных, то есть не возникнет серьезных дополнительных расходов, отмечает вице-президент СМП-банка Роман Цивинюк. Он добавил, что сегодня кредитные организации успешно взаимодействуют с крупнейшими бюро кредитных историй (БКИ), так что, по сути, процесс уже отлажен.

Альтернативный вариант предполагает, что банк обращается в системно-значимые БКИ (СЗБКИ), которые запрашивают информацию у других бюро и предоставляют расчет DTI банку. За такое решение выступают Росбанк и Транскапиталбанк. Использование СЗБКИ исключает неполное введение данных кем-то из участников, считает начальник департамента оценки розничных рисков Транскапиталбанка Сергей Тараканов. Кроме того, добавляет он, кредитным организациям проще оперировать с одним документом, нет необходимости сводить информацию, не нужно и заключать договоры со всеми БКИ.

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ХКФ-банк поддержал оба варианта.

— Не настолько существенно, какой из них будет выбран, — отметила директор департамента риск-процессов ХКФ-банка Светлана Напорова. — Намного более важными являются

критерии, по которым информация о заемщике будет оцениваться в процессе принятия решения об одобрении или отказе в выдаче нового кредита.

Очистка кредитных историй подтолкнет рост розничного кредитования и, соответственно, потребления, считает руководитель департамента корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Наталья Соболева. Это, соответственно, приведет к ускорению роста экономики. Кроме того, заемщики с высокой долговой нагрузкой не смогут брать займы, а это улучшит качество кредитных портфелей банков, добавила Наталья Соболева.

По оценкам Объединенного кредитного бюро, в 2016 году россияне направили на погашение кредитов 34% своего ежемесячного дохода, в прошлом году — 33%. По данным НБКИ — 27,1% и 24,7% соответственно. Нормальным уровнем кредитной нагрузки российские банкиры считают показатель в 30%, так что уровень DTI заемщиков пока не вызывает опасений.

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