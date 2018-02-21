Землетрясение произошло на границе Амурской области и Якутии

Колебание земной коры зафиксировано на границе Амурской области и Якутии, землетрясение произошло поздно вечером во вторник.

Сотрудники РАН Сибирского отделения Геофизической службы Якутского филиала зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5 около 22:45. Эпицентр сейсмособытия находился в 40 км к северу от поселка Кировский в Зейском районе, передает сайт «Комсомольской правды».

Жертв и разрушений в Амурской области нет.

Ранее сообщалось, что землетрясение зарегистрировано в Туве в ночь на среду. Также во вторник небольшое землетрясение произошло в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины.