Землетрясение произошло в Кривом Роге на Украине

Небольшое землетрясение зафиксировано в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, подземные толчки зафиксированы в ночь на вторник, 21 февраля.

По данным «Интерфакса», в Кривом Роге произошло землетрясение интенсивностью 2 балла и амплитудой 3,2 по шкале Рихтера, сообщили агентству в пресс-службе главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Пострадавших нет, о разрушениях не сообщается.

Ранее во вторник в Краснодарском крае зафиксировано землетрясение. 26 января сообщалось о том, что землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано в Туапсинском районе Краснодарского края.