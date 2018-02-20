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Землетрясение произошло в Монголии близ границы с Россией

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Фото: TASS/ZUMA/Adhitya Hendra
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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3 на севере Монголии в 458 км к юго-востоку от города Кызыл в республике Тува. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок произошел 19 февраля в 19:06 мск. Его эпицентр имел координаты 49.44 градуса северной широты и 99.89 градуса восточной долготы. Сейсмоактивность наблюдалась в 155 км от границы с Россией.

В этот же день три подземных толчка магнитудой от 3,2 до 3,8 произошли на севере Байкала в Иркутской области и Бурятии.

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