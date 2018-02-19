Подземные толчки зафиксированы у железнодорожного тоннеля рядом с Байкалом

Три подземных толчка зафиксированы на севере Байкала рядом с самым длинным в РФ Северомуйским железнодорожным тоннелем Байкало-Амурской магистрали.

Об этом рассказал Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН в понедельник, 19 февраля.

Толчки магнитудой от 3,2 до 3,8 были зафиксированы в Иркутской области и Бурятии, сообщает «Интерфакс».

Северомуйский тоннель длиной 15,3 км является самым большим в России.

11 февраля портал iz.ru сообщал, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло у южного побережья Перу. Это уже не первое стихийное бедствие в регионе, ранее руководство Перу даже собиралось ввести режим ЧП на территориях, пострадавших от землетрясений 14 января. Тогда в результате стихийного бедствия пострадали 65 человек.