Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Перу

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у южного побережья Перу в Тихом океане.

Информацию об этом распространил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр в воскресенье, 11 февраля.

Эпицентр стихии находился в 277 км к западу от города Арекипа, где проживают около 840 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Очаг землетрясения находился на глубине порядка 10 км.

15 января портал iz.ru рассказал, что руководство Перу собирается ввести режим ЧП на территориях, пострадавших от землетрясений днем ранее.

Отмечается, что тогда в результате землетрясений пострадали 65 человек, пятеро из них госпитализированы. Чрезвычайное положение вводится с целью ускорить восстановление разрушенных домов и оказания помощи пострадавшим.