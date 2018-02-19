Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Тайване

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на территории уезда Нантоу в центральной части острова Тайвань в понедельник, 19 февраля, сообщает Китайский сейсмологический центр.

Сообщается, что эпицентр серии подземных толчков находился на глубине 27 км. По предварительной информации, разрушений, а также пострадавших в происшествии нет.

Ранее портал iz.ru сообщал, вечером 6 февраля близ города Хуалянь на Тайване произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. После него был зарегистрирован ряд повторных ударов магнитудой до 5,2. В результате удара стихии погибли 17 человек, пострадали 265.