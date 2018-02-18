Прямой эфир

Землетрясение в Великобритании стало крупнейшим за десятилетие

0
Фото: Global Look Press/Rob Arnold
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великобритании произошло сильнейшее за последние 10 лет землетрясение. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на Британскую геологическую службу.

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло вечером в субботу, 17 февраля. По данным телеканала, его эпицентр находился в Южной Уэльсе. Также толчки сильнее всего ощущались в Ливерпуле, Бирмингеме и Корнуолле, сообщает телеканал «360». Данных о пострадавших и разрушениях в настоящее время нет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что из-за землетрясения было эвакуировано здание британского университета в Суонси в Уэльсе. Подземные толчки ощутили около 10 млн жителей Великобритании. До этого самым крупным проявлением сейсмической активности в королевстве было землетрясение в 2008 году, когда его магнитуду оценили в 5,2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 1 млн человек остались без света после землетрясения в Мексике
Погибших в землетрясении в Мексике нет

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017