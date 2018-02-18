Землетрясение в Великобритании стало крупнейшим за десятилетие

В Великобритании произошло сильнейшее за последние 10 лет землетрясение. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на Британскую геологическую службу.

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло вечером в субботу, 17 февраля. По данным телеканала, его эпицентр находился в Южной Уэльсе. Также толчки сильнее всего ощущались в Ливерпуле, Бирмингеме и Корнуолле, сообщает телеканал «360». Данных о пострадавших и разрушениях в настоящее время нет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что из-за землетрясения было эвакуировано здание британского университета в Суонси в Уэльсе. Подземные толчки ощутили около 10 млн жителей Великобритании. До этого самым крупным проявлением сейсмической активности в королевстве было землетрясение в 2008 году, когда его магнитуду оценили в 5,2.