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Число жертв мощного землетрясения на Тайване достигло 17 человек

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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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Число погибших в результате мощного землетрясения на востоке Тайваня достигло 17 человек. Об этом сообщил телеканал CGTN.

Спасатели обнаружили под завалами тела пяти человек, которые ранее числились пропавшими без вести.

Мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло близ города Хуалянь на Тайване вечером 6 февраля. После него был зарегистрирован ряд афтершоков магнитудой до 5,2. По последним данным, в результате удара стихии пострадали 265 человек. Сведений о возможных пострадавших россиянах пока не поступало.

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