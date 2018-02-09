Число жертв мощного землетрясения на Тайване достигло 17 человек

Число погибших в результате мощного землетрясения на востоке Тайваня достигло 17 человек. Об этом сообщил телеканал CGTN.

Спасатели обнаружили под завалами тела пяти человек, которые ранее числились пропавшими без вести.

#BREAKING Five missing tourists from Beijing confirmed dead after #TaiwanEarthquake; death toll climbs to 17 pic.twitter.com/5xYGqOU5Sv — CGTN (@CGTNOfficial) February 9, 2018

Мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло близ города Хуалянь на Тайване вечером 6 февраля. После него был зарегистрирован ряд афтершоков магнитудой до 5,2. По последним данным, в результате удара стихии пострадали 265 человек. Сведений о возможных пострадавших россиянах пока не поступало.