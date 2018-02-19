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Землетрясение зафиксировано в 125 км от Новосибирска

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Фото: TASS/Sutanta Aditya/Barcroft Images
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Землетрясение магнитудой 3,9 с интенсивностью сотрясений в эпицентре 4,7 зафиксировано рядом с деревней Малая Крутишка в 125 км юго-западнее Новосибирска в 0:35 по местному времени 19 февраля. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сообщается, что землетрясение произошло в зоне, где возможны достаточно значительные сейсмособытия. Многие жители поселков Ордынского района заметили в своих домах тряску и резкий гул.

Очевидцы происшествия в социальных сетях рассказали, что услышали приближающийся гул, а затем «было ощущение, что дом подпрыгнул», сообщает vn.ru.

Расстояние между поселками, жители которых ощутили землетрясение, более 80 км — от Верх-Ирмени до Пролетарского. Подземные толчки ощущались и в поселке Усть-Хмелевка на другой стороне Обского водохранилища.

Ранее портал iz.ru сообщал, что некоторые жители многоэтажных домов в Новосибирске ощутили отголоски мощного землетрясения в Китае.

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