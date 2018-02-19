Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у границы Ирана

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло близ иранского города Бокан недалеко от границы с Ираком. Подземные толчки зафиксировал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 23 км к юго-западу от населенного пункта и в 192 км к югу от иранского города Тебриз. Очаг залегал на глубине 15 км.

Сообщений о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Мексике 19 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,9.