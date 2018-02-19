Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Мексике

На территории мексиканского штата Оахака зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр подземных толчков находился в 40 км к востоку от города Пинотепа-Насиональ, очаг залегал на глубине 40 км.

Жители Мехико оповещены о землетрясении, многие покинули свои дома. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, 16 февраля в Оахаке произошло очередное мощное землетрясение магнитудой 7,5, после которого было зафиксировано более 120 афтершоков. 18 февраля власти штата отменили занятия в школах.