Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Мексике
На территории мексиканского штата Оахака зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.
Эпицентр подземных толчков находился в 40 км к востоку от города Пинотепа-Насиональ, очаг залегал на глубине 40 км.
Жители Мехико оповещены о землетрясении, многие покинули свои дома. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Напомним, 16 февраля в Оахаке произошло очередное мощное землетрясение магнитудой 7,5, после которого было зафиксировано более 120 афтершоков. 18 февраля власти штата отменили занятия в школах.