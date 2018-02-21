В Туве произошло землетрясение

Землетрясение зарегистрировано в Туве в ночь на среду, эпицентр располагался в 368 км от Кызыла в юго-западном направлении.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. Подземный толчок зарегистрирован в 23:02 мск во вторник.. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,3 балла по шкале MSK-64. Значительная сейсмоактивность сохраняется в регионе с конца 2011 года.

9 января, сообщал портал iz.ru, было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,8 в 333 км к юго-западу от Кызыла.