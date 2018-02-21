СМИ узнали об активности якобы связанных с РФ Twitter-аккаунтов до выборов

Аккаунты в соцсети Twitter, которым приписывают связь с российским Агентством интернет-исследований, применялись для распространения недостоверной информации в США до начала избирательной кампании 2016 года. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Как указано в статье, около 100 учетных записей с 2014 года публиковали не соответствующую действительности информацию. В частности, аккаунты сообщали о вспышке кишечной инфекции в Нью-Йорке, вызванной употреблением мяса индейки, и о попадании отравляющих веществ в водоем в штате Айдахо в 2015 году. Кроме того, владельцы аккаунтов публиковали ложные сообщения о террористической атаке боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) в городе Альбукерке штата Нью-Мексико, пишет ТАСС.

Как утверждают авторы статьи, подобные публикации были сделаны с целью дискредитировать американское руководство и посеять раздор в обществе.

Ранее руководство компании Twitter направило 1,4 млн пользователей уведомления о том, что они в ходе президентских выборов взаимодействовали с аккаунтами, содержащими политическую рекламу, а также с учетными записями, которым приписывают связи с Россией.