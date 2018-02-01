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Twitter нашел 1,5 млн читателей «связанных с РФ» аккаунтов

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Компания Twitter оповестила более 1,4 млн пользователей сервиса, что они во время предвыборной кампании в США 2016 года взаимодействовали с содержащими политическую рекламу аккаунтами, якобы связанными с Россией.

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«Мы расширили число лиц, которые получили уведомления о взаимодействии с аккаунтами Twitter, потенциально имевшими отношение к пропагандистским усилиям связанной с правительством России организации, известной как Агентство интернет-исследований», — говорится в официальном сообщении компании.

Речь идет о пользователях, которые подписаны на эти аккаунты, ретвитнули их сообщения или поставили лайк под ними.

Ранее сервис микроблогов сообщал, что оповестил лишь 677,8 тыс. человек. Теперь цифра увеличена в два раза, уточняет ТАСС.

Как писал iz.ru, президент США считает, что расследование так называемого российского вмешательства в американские выборы в 2016 году выставляет страну в неприглядном свете.

В США расследования по этой теме параллельно ведут два парламентских комитета по разведке и специальный прокурор Роберт Мюллер.

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