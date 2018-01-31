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Трамп обнародует нарушения спецслужб при выборной кампании 2016 года

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Фото: Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп намерен в кратчайшие сроки опубликовать докладную записку о злоупотреблениях со стороны спецслужб во время выборов президента США в 2016 году.

Докладная записка подготовлена в конгрессе США. В ней приводятся факты превышения полномочий при слежке и о несанкционированной прослушке граждан страны. Документ носит секретный характер.

Спецкомитет по разведке палаты представителей конгресса проголосовал за обнародование этого документа. Директор ФБР Кристофер Рей лично изучил текст и удалил позиции, затрагивающие нацбезопасность США, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

29 января документ отправлен в Белый дом. Закон требует автоматически опубликовать документ в течение пяти дней.

Как писал iz.ru, экс-аналитик ЦРУ Рэймонд Макговерн заявил о вмешательстве в выборы президента 2016 года спецслужб США.

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