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Собчак назвала спонсоров своей предвыборной кампании

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Кандидат в президенты России Ксения Собчак огласила список некоторых спонсоров своей избирательной кампании. Их имена были названы на пресс-конференции во вторник, 20 февраля.

«Сегодня мы открываем вам только тех людей, которые согласились быть названными и быть открытыми. Огромное им спасибо, что они разрешили это сделать», — цитирует Собчак «Интерфакс»

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В списке оказались основатель инвестиционной группы Legacy Square Capital, президент Шахматной федерации Москвы Владимир Палихата, предприниматель Александр Росляков и основатель компании Yota, соучредитель института «Стрелка» Сергей Адоньев.

Также в числе спонсоров кампании совладелец сети клубов SportLife Вадим Расковалов, дизайнер Яна Расковалова, основатель компании «Новые энергетические системы» Анатолий Цибулевский и владелец российского журнала Forbes Александр Федотов.

«Для меня очень важна поддержка среднего и малого бизнеса», — сказала кандидат в президенты, отметив, что спонсируют ее кампанию только те люди, которые не стали выдвигать никаких требований в обмен на финансовую поддержку.

Ранее в феврале Центризбирком опубликовал сведения о доходах Собчак. Кандидат от партии «Гражданская инициатива» за шесть лет заработала 404,805 млн рублей. 

Выборы главы государства пройдут в России 18 марта. На высший пост в стране претендуют семь кандидатов от партий и один самовыдвиженец — действующий глава государства Владимир Путин. 

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