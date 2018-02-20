Собчак назвала спонсоров своей предвыборной кампании

Кандидат в президенты России Ксения Собчак огласила список некоторых спонсоров своей избирательной кампании. Их имена были названы на пресс-конференции во вторник, 20 февраля.

«Сегодня мы открываем вам только тех людей, которые согласились быть названными и быть открытыми. Огромное им спасибо, что они разрешили это сделать», — цитирует Собчак «Интерфакс».

В списке оказались основатель инвестиционной группы Legacy Square Capital, президент Шахматной федерации Москвы Владимир Палихата, предприниматель Александр Росляков и основатель компании Yota, соучредитель института «Стрелка» Сергей Адоньев.

Также в числе спонсоров кампании совладелец сети клубов SportLife Вадим Расковалов, дизайнер Яна Расковалова, основатель компании «Новые энергетические системы» Анатолий Цибулевский и владелец российского журнала Forbes Александр Федотов.

«Для меня очень важна поддержка среднего и малого бизнеса», — сказала кандидат в президенты, отметив, что спонсируют ее кампанию только те люди, которые не стали выдвигать никаких требований в обмен на финансовую поддержку.

Ранее в феврале Центризбирком опубликовал сведения о доходах Собчак. Кандидат от партии «Гражданская инициатива» за шесть лет заработала 404,805 млн рублей.

Выборы главы государства пройдут в России 18 марта. На высший пост в стране претендуют семь кандидатов от партий и один самовыдвиженец — действующий глава государства Владимир Путин.