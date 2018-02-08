Прямой эфир
Сюжет:

Центризбирком опубликовал сведения о доходах Собчак за шесть лет

0
Фото: агенство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеведущая и кандидат на пост президента России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак за шесть лет заработала 404 млн 805 тыс. рублей. Это следует из сведений о ее доходах и имуществе, которые были опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии. 

В качестве источников дохода указаны оклады Собчак на радиостанции «Серебряный дождь», телеканале «Дождь» и в издательском доме «Глобал Медиа Групп». Кроме того, в списке числятся доходы от вкладов и ценных бумаг, предпринимательской деятельности, а также продажа имущества, гонорары и призовые выплаты.

Собчак задекларировала 28 счетов и вкладов в банках, на которых в общей сложности хранится более 417 млн рублей. ЦИК при этом установила, что кандидат не указала два счета в Сбербанке — почти на 221 тыс. рублей и 170,7 тыс. рублей, а также 10-процентную долю в ООО «Бессер».

Отмечается, что сейчас в собственности у Собчак находятся участок и дом в Подмосковье, две квартиры в Москве и одна в Санкт-Петербурге, а также семь помещений в этом городе. Кроме того, телеведущей принадлежит автомобиль Bentley Continental. Также Собчак владеет ценными бумагами на сумму около 1,5 млн рублей.

Как ранее 8 февраля писал портал iz.ru, ЦИК зарегистрировала Ксению Собчак в качестве кандидата на пост президента России. Выборы главы государства пройдут 18 марта. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков отказался комментировать поездку Собчак в Вашингтон
ЦИК утвердила текст избирательного бюллетеня на выборах президента

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017