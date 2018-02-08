Центризбирком опубликовал сведения о доходах Собчак за шесть лет

Телеведущая и кандидат на пост президента России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак за шесть лет заработала 404 млн 805 тыс. рублей. Это следует из сведений о ее доходах и имуществе, которые были опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

В качестве источников дохода указаны оклады Собчак на радиостанции «Серебряный дождь», телеканале «Дождь» и в издательском доме «Глобал Медиа Групп». Кроме того, в списке числятся доходы от вкладов и ценных бумаг, предпринимательской деятельности, а также продажа имущества, гонорары и призовые выплаты.

Собчак задекларировала 28 счетов и вкладов в банках, на которых в общей сложности хранится более 417 млн рублей. ЦИК при этом установила, что кандидат не указала два счета в Сбербанке — почти на 221 тыс. рублей и 170,7 тыс. рублей, а также 10-процентную долю в ООО «Бессер».

Отмечается, что сейчас в собственности у Собчак находятся участок и дом в Подмосковье, две квартиры в Москве и одна в Санкт-Петербурге, а также семь помещений в этом городе. Кроме того, телеведущей принадлежит автомобиль Bentley Continental. Также Собчак владеет ценными бумагами на сумму около 1,5 млн рублей.

Как ранее 8 февраля писал портал iz.ru, ЦИК зарегистрировала Ксению Собчак в качестве кандидата на пост президента России. Выборы главы государства пройдут 18 марта.