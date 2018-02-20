Временно закрытая ранее из-за тумана Керченская паромная переправа возобновила работу. Как сообщила компания-оператор «Морская дирекция», паромы курсируют по фактическим погодным условиям.

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям», — отмечается на сайте оператора ночью во вторник.

Движение паромов связывает полуостров Крым с материковой Россией. Паромы, связывающие порты Крым и Кавказ, перевозят автомобили, грузы и пассажиров. Ранее работа переправы из-за тумана приостанавливалась 16 февраля. Также Керченскую паромную переправу временно закрывали 3 января.