Граждан США и Украины задержали в Белграде за съемку здания генштаба

В Белграде задержали двух американцев и двух гражданок Украины, которые пытались снять при помощи дрона здание генерального штаба Сербии. Об этом в понедельник, 19 февраля, передает телеканал Prva TV.

Сообщается, что задержанные без разрешения снимали здание генштаба, где сейчас располагаются штаб-квартиры военной разведки и военной безопасности. Иностранцев передали в полицию, их делом занимается прокуратура, пишет ТАСС.

Как передает «Федеральное агентство новостей», это уже далеко не первое задержание граждан США, осуществляющих шпионскую или преступную деятельность в Сербии. Ранее американцев ловили, в частности, во время незаконной съемки военных казарм в городе Врдник.

Портал iz.ru писал о задержании двух граждан Эстонии в Псковской области. Нарушители признались, что увлеклись рыбалкой в акватории Псковско-Чудского озера и не заметили, как пересекли госграницу.