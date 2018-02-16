Пограничники задержали под Псковом увлекшихся рыбалкой иностранцев

Двое иностранных граждан были задержаны пограничниками в Псковской области. Нарушители признались, что так увлеклись рыбалкой в акватории Псковско-Чудского озера, что не заметили, как пересекли государственную границу.

По словам рыбаков, отца и сына, они не имели злого умысла и просто не обратили внимания на предупреждающие знаки, выставленные на ледовой поверхности озера. В результате они оказались в 400 м от границы на российской территории, передает ИА FlashNord.

С любителями подледной охоты из Эстонии провели разъяснительную беседу и передали сотрудникам пограничного ведомства сопредельного государства. Рыбаки должны заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.