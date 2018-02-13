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Минтранс предложил сбивать дроны за нарушение воздушного пространства

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Фото: Global Look Press/Lubos Pavlicek
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В российском Минтрансе предложили принудительно сажать или сбивать беспилотные летательные аппараты в случае нарушения ими воздушного пространства, использование которого «запрещено или ограничено».

Необходимость ужесточения мер там объяснили тем, что дроны могут быть использованы для «совершения террористических актов и иных противоправных действий».

Поправки в Воздушный кодекс, которые разработало ведомство, в настоящее время проходят процедуру общественного обсуждения. Если документ одобрят, то изменения вступят в силу в феврале 2019 года.

Предполагается, что выявлять нарушителей будут сотрудники МВД и Росгвардии.

Инициатива Минтранса опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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