Останки погибшего под Брянском красноармейца переданы в Астрахань

В поселке Комаричи Брянской области прошла торжественная церемония передачи останков погибшего в боях в 1943 году уроженца Астраханской области Мухсина Аджимулаева. Их доставкой займется Всероссийский проект «Дорога домой».

Как напоминает NASHBRYANSK.RU, останки красноармейцев были обнаружены недалеко от деревни Дерюгино Комаричского района. Их нашли участники объединения поисковых отрядов «Брянский фронт» Дмитрий Сычев и Владимир Чепелев. Там же оказалась гильза с фрагментами записки. Специалисты не исключают, что медальон из гильзы сделал себе сам боец, не надеясь на красноармейскую книжку.

Позже был найден двоюродный брат бойца, Гумар Рамазанов. Он рассказал, что в его семье до сих пор хранятся фотографии родственника, и из поколения в поколение передаются рассказы о предках.

Родственники сержанта Аджимуллаева, брянские и астраханские поисковики выступили с обращением к астраханским властям с просьбой похоронить героя Великой Отечественной войны на малой родине со всеми воинскими и гражданскими почестями.

В начале февраля портал iz.ru сообщал о том, что в Тульской области у деревни Ново-Яковлевка найдено массовое захоронение красноармейцев. Предполагается, что они погибли в боях при прорыве частей из окружения зимой 1941 года.