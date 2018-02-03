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Под Тулой нашли братскую могилу более полутора сотен солдат 1941-го

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Фото: РИА Новости/Игорь Подгорный
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У деревни Ново-Яковлевка в Тульской области найдено массовое захоронение красноармейцев. Все они пали в бою при прорыве частей из окружения зимой 1941 года.

Из братской могилы подняты тела 50 бойцов. Предположительно, в земле остаются останки еще не менее 100 солдат и офицеров. 

На след захоронения поисковики вышли благодаря информации местных жителей — в деревне еще остался единственный свидетель событий того боя, рассказал «РИА Новости» руководитель поискового отряда «Штурм» Михаил Булдаков.

По собранной информации, в конце ноября 1941 года 239-я стрелковая дивизия попала в окружение под Сталиногорском (современный Новомосковск). Части решили пробиваться из кольца в сторону Венева — одна из дорог шла через Яковлевку.

Схватка была ожесточенной, «дело доходило до рукопашного боя». Немцы отступили, и основная часть дивизии вырвалась из «котла». Красноармейцы, похороненные в братской могиле, были тем самым «батальоном смертников», которому предстояло ценой своей гибели проложить путь своим.

Михаил Булдаков признается, что это самое большое захоронение, обнаруженное им за время поисков погибших на Великой Отечественной.

При раскопках обнаружены «смертные медальоны», в которых солдаты хранили информацию о себе. Установлены родственники четверых погибших бойцов, уточнил он. 

В пятидесяти метрах от братской могилы найдено захоронение немецких солдат — предположительно пяти человек. Всех найденных у Яковлевки красноармейцев похоронят в самой деревне — под монументом погибшим солдатам.

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