Взрывотехники обезвредили бомбу времен ВОВ в Кабардино-Балкарии

Специалисты обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в субботу, 17 февраля в Урванском районе. Снаряд обнаружили во время проведения работ в районе карьеров ОАО «Урванское ДРСУ № 6». Для обезвреживания боеприпаса, пролежавшего в земле со времен ВОВ, прибыли взрывотехники из Ростова-на-Дону. Помощь им оказало ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике, а также республиканское МВД.

Фугасную авиационную бомбу весом 50 кг уничтожили на специально отведенном безопасном месте путем подрыва, сообщает телеканал «Звезда».