Рабочие обнаружили в центре Москвы два снаряда времен ВОВ

При проведении земляных работ в центре Москвы рабочие обнаружили два снаряда времен Великой Отечественной войны, сообщил источник в правоохранительных органах.

«При проведении земляных работ в Малом Сухаревском переулке обнаружены два снаряда времен Великой Отечественной войны», — приводит ТАСС заявление источника.

Он отметил, что место обнаружения снарядов оцеплено, в Малом Сухаревском переулке ожидают прибытия саперов.

Напомним, 5 февраля во время строительства жилого комплекса «Дом в Мневниках» на северо-западе Москвы был найден снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны.