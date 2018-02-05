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Снаряд времен ВОВ нашли на стройке на северо-западе Москвы

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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Снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны нашли во время строительства жилого комплекса «Дом в Мневниках» на северо-западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах города.

Находку обнаружили в одной из траншей рядом с улицей Демьяна Бедного, владение 15. По предварительным данным, снаряд оказался без взрывателя.

Строительные работы временно приостановили и оцепили место обнаружения боеприпаса. Ожидается прибытие саперов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что шторм выбросил на побережье Геленджика ящик с натовскими боеприпасами. В нем лежали четыре 40-миллиметровых зенитных снаряда в боеспособном состоянии.

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