Мины израильского производства обнаружили в Дейр-эз-Зоре

Сотрудники спецорганов нашли на освобожденной от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) территории Сирии боеприпасы израильского производства, сообщает SANA.

Находку обнаружили на востоке провинции Дейр-эз-Зор в населенных пунктах Ас-Саяль, Хасрат и Аль-Джаля. Среди найденного — мины, отравляющие вещества, оружие и снаряды.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в районе Эт-Танф военный патруль обнаружил устройство для постановки помех и базовую станцию европейского производства.