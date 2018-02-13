Роскомнадзор защитит фильм «Скиф» от интернет-пиратов

Роскомнадзор потребовал от 151 интернет-ресурса удалить пиратскую копию отечественного фильма «Скиф», сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящий момент 120 ресурсов удалили противоправную информацию, ожидается удаление еще с 23 сайтов.

Восемь интернет-ресурсов не подчинились требованию Роскомнадзора, и в настоящий момент операторы связи осуществляют их блокировку.

В ведомстве добавили, что в прошлом году были предприняты меры по ограничению доступа к пиратским копиям российских фильмов «Легенда о Коловрате», «Время первых», «Аритмия», «Притяжение», «Движение вверх», «Крым» и многих других.

«Скиф» — российский фильм в стиле фэнтези, снятый режиссером Рустамом Мосафиром. Премьера картины состоялась 18 января текущего года.