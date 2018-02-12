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Лыжница из РФ Аввакумова стала четвертой на ОИ после первой попытки

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Россиянка Ирина Аввакумова по итогам первой попытки заняла четвертую строчку в турнирной таблице Олимпийских игр 2018 года в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина.

Спортсменка набрала 114,7 балла. Являющаяся на данный момент лидером соревнования лыжница из Норвегии Марен Лундбю получила 125,4 балла, занимающая вторую строчку рейтинга немка Катарина Альтхаус набрала 123,2 балла. 

Третью позицию в списке лидеров занимает японская спортсменка Сара Таканаси, набравшая 120,3 балла, передает «Газета.ру».

Как отмечает издание, другие российские прыгуньи с трамплина — Анастасия Баранникова, Александра Кустова и Софья Тихонова по итогам первой попытки заняли 17-е, 21-е и 24-е место соответственно.

Вторая попытка по прыжкам на лыжах с трамплина состоится позднее в понедельник, 12 февраля. Зимняя Олимпиада проходит в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Подробная информация о соревнованиях доступна в сюжете портала iz.ru. 

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