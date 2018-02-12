Землетрясение магнитудой 4,8 произошло во Франции

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло 12 февраля на западе Франции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр толчков находился в 75 км к западу от города Пуатье, неподалеку от западного побережья Франции. В городе проживает 86 тыс. человек, данные о разрушениях и жертвах пока не поступали.

Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км.

Ранее портал iz.ru сообщил, что мощное землетрясение произошло в Тихом океане вблизи острова Гуам, на котором располагается военная база США.