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Мощное землетрясение произошло у берегов острова Гуам

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Oscar Rivera
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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Тихом океане неподалеку от Северных Марианских островов и Гуама. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эти острова являются ассоциированной с США территорией. На Гуаме располагается военная база Штатов.

Эпицентр толчков находился в 185 км от города Дедедо на Гуаме, население которого около 45 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 42 км.

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

11 февраля портал iz.ru сообщал, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло у южного побережья Перу. Это уже не первое стихийное бедствие в регионе, ранее руководство Перу даже собиралось ввести режим ЧП на территориях, пострадавших от землетрясений 14 января. Тогда в результате стихийного бедствия пострадали 65 человек.

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