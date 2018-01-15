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Власти Перу планируют объявить режим ЧП после мощного землетрясения

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Фото: REUTERS/Diego Ramos
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Руководство Перу собирается ввести режим ЧП на территориях, пострадавших от землетрясений. Как информирует пресс-служба Совета министров республики в Twitter, сейчас идет подготовка соответствующего указа.

По данным ведомства, в результате землетрясений пострадали 65 человек, пятеро из них госпитализированы. Чрезвычайное положение вводится с целью ускорить восстановление разрушенных домов и оказание помощи пострадавшим.

Как писал портал iz.ru 14 января, землетрясение магнитудой 7,3 произошло рядом с побережьем Перу в 04:18 по местному времени (12:18 мск). Эпицентр подземного толчка располагался в 483 км от столицы Лимы, очаг залегал на глубине 10 км.

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