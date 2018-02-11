Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов Папуа — Новой Гвинеи

В Тихом океане у берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр подземных толчков находился в 71,7 км севернее города Кокопо (остров Новая Британия), очаг залегал на глубине 268 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее 10 февраля землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории Тихого океана вблизи Алеутских островов (США).