Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Алеутских островах

В акватории Тихого океана вблизи Алеутских островов (США) зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок был зарегистрирован 9 февраля в 22:55 мск. Эпицентр сейсмологического события находился в 30 км южнее западной оконечности острова Кыска (Kiska Islsnd). По интенсивности сотрясений оно оценивается как очень сильное. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее 9 февраля портал iz.ru сообщал о землетрясении магнитудой 5,8 у берегов Мексики.