Глава «Ростеха» рассказал о возможности продажи С-400 «Триумф» США

О возможности продажи Соединенным Штатам нескольких российских комплексов противоракетной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Он обратил внимание, что С-400 несет оборонительную функцию, поэтому с точки безопасности России проблем в потенциальной сделке нет. RT сообщает, что об этом глава «Ростеха» рассказал в интервью The Washington Post.

Таким образом, Чемезов объяснил американскому изданию причину продажи Турции таких комплексов.

«Многие страны хотели бы купить такие системы, и у нас есть много заказов», — отметил он.

В январе Россия начала поставки КНР зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» по контракту 2014 года, Турция стала вторым иностранным покупателем системы.