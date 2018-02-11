Сенатор Джабаров прокомментировал идею продажи С-400 США

Российский рынок открыт для покупателей, производимое оборонно-промышленным комплексом РФ вооружение пользуется большим спросом в мире, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

«Российский рынок вооружения открыт для покупателей, наша продукция пользуется большим спросом в мире, несмотря на то что США пытаются вытеснить нас с этого рынка», — цитирует сенатора «РИА Новости».

Вместе с тем Джабаров сомневается, что США когда-либо обратятся к России с просьбой о поставках вооружения.

«Ну как может ведущая страна НАТО взять на вооружение наши комплексы», — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что российский рынок вооружения открыт, «но рынок США закрыт».

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью газете Washington Post допустил возможность продажи США российской системы противовоздушной обороны С-400, «если они захотят».