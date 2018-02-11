Прямой эфир

Сенатор Джабаров прокомментировал идею продажи С-400 США

0
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский рынок открыт для покупателей, производимое оборонно-промышленным комплексом РФ вооружение пользуется большим спросом в мире, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

«Российский рынок вооружения открыт для покупателей, наша продукция пользуется большим спросом в мире, несмотря на то что США пытаются вытеснить нас с этого рынка», — цитирует сенатора «РИА Новости».

Вместе с тем Джабаров сомневается, что США когда-либо обратятся к России с просьбой о поставках вооружения.

«Ну как может ведущая страна НАТО взять на вооружение наши комплексы», — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что российский рынок вооружения открыт, «но рынок США закрыт».

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью газете Washington Post допустил возможность продажи США российской системы противовоздушной обороны С-400, «если они захотят».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава «Ростеха» назвал санкции США примером недобросовестной конкуренции
В «Ростехе» уверены в начале гонки вооружений из-за новой ядерной доктрины США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017