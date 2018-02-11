В «Ростехе» уверены в начале гонки вооружений из-за новой ядерной доктрины США

Обновленная ядерная доктрина США приведет к новой гонке вооружений, а не к улучшению ситуации в мире. С таким заявлением выступил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Соединенные Штаты принимают новую программу (ядерную доктрину. — iz.ru). Она не приведет к улучшению ситуации в мире. Это приведет к очередной гонке вооружений, потому что нам придется делать то же самое, что и американцы. [Стороны] будут продолжать наращивать и наращивать [ядерные вооружения], и тогда будет достаточно малой искры», –– отметил Чемезов в интервью изданию The Washington Post.

Он подчеркнул, что от гонки вооружений не выиграет никто.

«С таким количеством оружия в мире, как сегодня, победителей не будет. Мир будет уничтожен», — сказал Чемезов.

При этом он обратил внимание, что именно Россия предложила начать переговоры о сокращении ядерного оружия. Но никто не откликнулся на призыв.

«Чем скорее установятся нормальные отношения между Россией и Америкой, тем лучше будет для мира», –– добавил глава «Ростеха».

2 февраля Пентагон принял обновленную ядерную доктрину США, в которой говорится, что «ядерную угрозу» для США и их союзников несут Россия, Китай, Иран и КНДР. Документ предусматривает модернизацию ядерной триады США, создание новых ракет и увеличение в течение 10 лет более чем в два раза расходов на ядерный арсенал.

По словам вице-президента США Майкла Пенса, Вашингтон намерен создать «ядерную мощь, способную сдержать любую атаку на Штаты и союзников».