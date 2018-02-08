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Электронные «татуировки» для фруктов разработали в Италии

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Фото: Global Look Press
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Итальянские разработчики создали электронные «татуировки» для продуктов для отслеживания спелости фруктов и овощей. Об этом сообщает сайт библиотеки Корнеллского университета.

Практические исследования проводили ученые из Итальянского технологического института. Отмечается, что созданные ими «татуировки» полностью съедобны.

Идея создания таких «татуировок» пришла Джорджио Боначчини — по аналогии с детскими «переводными татуировками», состоящими из тонкого слоя этилцеллюлозы, приклеенной к листу бумаги водорастворимым составом. Текст и изображения изготавливаются на обычном струйном принтере. Аналогичную технологию решили применить и для создания электронных схем на бумаге, сообщает сетевое издание m24.ru. Вместе с тем металлические элементы в транзисторах микросхем на «татуировках» выполнены из нанопорошка серебра, который является биологически инертным. Около 4 мкг серебра требуется на один транзистор. В настоящее время ученые планируют ряд дополнительных тестов, чтобы убедиться в безопасности разработки для человеческого организма.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в России разрабатывается обязательная маркировка пива.

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