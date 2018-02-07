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Бомбардировщики США нанесли удар по террористам «Талибана» в Афганистане

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Фото: ТАСС/Czech Republic
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Американская военная авиация нанесла удары по позициям боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) и «Исламского движения Восточного Туркестана» (ИДВТ) в афганской провинции Бадахшан. Об этом сообщил генерал-майор ВВС США Джеймс Хекер.

«В минувшие выходные американские силы провели воздушные операции по нанесению ударов по объектам исламистского движения «Талибан» и «Исламского движения Восточного Туркестана», их тренировочным лагерям в провинции Бадахшан», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в операции были также задействованы стратегические бомбардировщики В-52. Как отметил Джеймс Хекер, после уничтожения лагерей террористы не смогут планировать какие-либо акты на границе КНР и Таджикистана.

Ранее глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич сообщил, что Россия собирается уничтожить группу террористов, которые сбили штурмовик Су-25 в Сирии. В результате атаки погиб майор Роман Филипов.

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