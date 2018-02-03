Почти 80 иностранцев задержаны в Стамбуле по подозрению в связях с ИГ

Турецкие Ссилы безопасности задержали около 80 иностранных граждан, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ).

Как пишет в субботу газета Milliyet, в рамках прошедшей в Стамбуле антитеррористической операции были задержаны 82 человека, 77 из которых являются гражданами других стран.

Ранее сообщалось, что в Турции по подозрению в связях с ИГ были арестованы граждане шести государств.